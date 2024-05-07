اليوم.. أخر فرصة لحجز تذاكر "مصر للطيران" بتخفيض 50%

حددت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، لعملائها والمسافرون على متن الرحلات الدولية، أخر موعد لحجز الرحلات بتخفيض 50% مع وجود فرصة للعملاء للفوز بـ1000 ميل إضافي.

كانت أعلنت “مصر للطيران”، قعن تخفيض 50% لعملائها على الرحلات الدولية يوم 7 مايو، على أن يكون السفر خلال الفترة من 7 مايو حتى 31 أكتوبر 2024 مع تطبيق كافة الشروط والأحكام، احتفالًا بالعيد 92 على إنشاء الشركة الوطنية.

ووفقا لمًا أعلنتة الشركة الوطنية مصر للطيران، فإنها ستقدم أيضًا لعملائها فرصة للفوز بألف ميل إضافي في حالة حجز تذكرة السفر اليوم الثلاثاء 7 مايو لمسافري الرحلات الدولية فقط.

واشترطت مصر للطيران على العملاء الاشتراك في برامج "المسافر الدائم" من خلال زيارة موقعها

https://www.egyptairplus.com/MS_Member_WebSite/frequent.jsp

37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

وكان قد صرح المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تعمل دائمًا علي تطوير الاسطول الجوي والبري بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب، حيث أن الهدف الرئيسى هو التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة ومواصلة المسيرة وتقديم خدمات عالية ومتميزة وأمنة لتوفير الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة.

وفي هذا السياق، أضاف المهندس إبراهيم فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أنه في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة إنضمت للشركة عدد 37 سيارة مختلفة الأنواع مقسمة علي النحو التالي 21 جرار لحقائب السفر، و6 معدات إدارة كهربائية للطائرات، و4 معدات “بوشباك” لجر الطائرات وعدد 6 أتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار وجارى استكمال المعدات الجديدة تباعًا.

وأكد فوزي الحرص على انضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة، والتي تأتي في إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية والتى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.