الانتخابات الرئاسية.. 693 لجنة تستقبل أكثر من 3 ملايين ناخب بمحافظة الغربية

وفرت الغربية، 693 لجنة انتخابية موزعة في جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى 16 لجنة انتخابية للمغتربين بالمحافظة، ويتوقع أن يشارك في هذه الانتخابات أكثر من 3 ملايين ناخب، في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمزمع إقامتها في ديسمبر من العام الجاري.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم تخصيص هذا العدد الكبير من اللجان الانتخابية لضمان سهولة ويسر عملية التصويت، حيث يتم توزيعها في جميع أنحاء المحافظة لتكون قريبة ومتاحة للمواطنين، وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الناخبين على المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية والمساهمة في اختيار الرئيس القادم.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر

وشدد محافظ الغربية، على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث رحمي، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.