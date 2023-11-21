محمد الباز يشرح تأثير حرب غزة على انتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن أحداث غزة أثرت على الانتخابات الرئاسية المصرية بشكل إيجابي وسلبي، لكن يظل هذا الحدث هو الأكبر سياسيًا داخل الدولة المصرية في الفترة المقبلة.

أضاف خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الأشخاص الذين يشككون في جدية الانتخابات الرئاسية القادمة إذ أعطوا أنفسهم فرصة لسماع المرشحين الرئاسيين من خلال البرامج والحوارات التي ظهروا فيها خلال الأيام الماضية، سيكتشفون أن المرشحين اقترحوا العديد من الأمور المهمة، والتي تدل على أن الدولة المصرية مليئة بالأفكار الحيوية".



وواصل: "أزمة غزة أظهرت كم التحديات التي تواجه مصر، ولا يوجد أحد على قدر هذه التحديات سوى رجل يمتلك مواصفات الرئيس السيسي كقائد وزعيم، ويعرف جيدا ما الذي يجب أن يحدث ويقال في مثل هذه الأزمات".

واستكمل الباز: "نحن نحتاج من الرئيس القادم أن تكون أولوياتنا واضحة في المرحلة القادمة، والرهان الآن على المشاركة الحقيقة في الانتخابات الرئاسية القادمة بشكل كبير، ويجب أن لا نصدر السلبية بشأن هذه المرحلة المهمة في مصر".