الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يطمئن على التجهيزات بالمقار الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

قام محافظ الغربية، بجولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة التجهيزات بمركز طنطا بفيشا سليم وشوني، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

وبدأت الجولة بمركز طنطا، حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بالوحدة المحلية لقرية فيشا سليم موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بالمنشية الجديدة بشوني، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر 

وشدد محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث رحمي المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

بالمقرات الانتخابية بفيشا سليم الدعم اللوجيستي الرعاية الصحية طارق رحمي

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