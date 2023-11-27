الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية بسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية صباح اليوم لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بمركز ومدينة سمنود وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، ومتابعة رفع كفاءة المقار التي تم اختيارها لعقد الانتخابات، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

بدأت الجولة بتفقد اللجنة الانتخابية بنادي سمنود الرياضي موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية اللجنة الانتخابية بمركز شباب سمنود موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأكد المحافظ خلال الجولة استمرار الجولات الميدانية في كافة قرى ومدن المحافظة لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالمقرات الانتخابية والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية تلك المقرات لاستقبال الناخبين.

وحث طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

محافظ الغربية أجهزة الدولة تقوم بدورها تجهيز وإعداد المقار الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة الانتخابية بنادي سمنود الرياضي جميع اللجان بالدور الأرضي مسيرة الوطن الديمقراطية

مواد متعلقة

حياة كريمة بالغربية: دعم الطلاب لقضية فلسطين "دليل على زيادة الوعي"

أهالي قرى الغربية يعلنون المشاركة في مبادرة "الأكثر مشاركة"

عمد ومشايخ الغربية يتوجهون لمقر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في طنطا

محافظ الغربية يتفقد عددًا من القطاعات ببسيون

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى السيسى تشارك فى مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية

تنظيم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية بجامعة طنطا

محافظ الغربية يضع حجر الأساس لكنيسة القديسين فى العجيزي

الكشف على 1080 حالة فى قافلة جامعة طنطا الطبية بمركز قطور

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

كروان مشاكل وإنجى حمادة.. من المطبخ إلى الحبس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

مصرع طالب وإصابة والده ونجل خالته في مشاجرة بالقليوبية

نوة "باقى المكنسة" تضرب الإسكندرية.. أمطار ورياح وارتفاع الأمواج (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟