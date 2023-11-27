معرض مجاني لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية في قرى قطور بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية مع جمعية الأورمان، في تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية لدعم الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بـ5 قرى فى مركز قطور وهم قرى ابشواى الملق وعزبة البكرى ونشيل وبلتاج وسماتاى، وذلك تنفيذا لتعليمات طارق رحمى، محافظ الغربية، وتحت رعاية واشراف مديرية التضامن بالغربية بقيادة احمد عبد المتجلي وكيل الوزارة.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيدًا بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

من جهته؛ قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، مشيرًا إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.



وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي، مشيدًا بالتعاون بين محافظة الغربية متمثلة في المحافظ طارق رحمي وكذلك مديرية التضامن من جهة وبين الجمعية من جهة أخرى.