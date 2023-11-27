برلماني خلال مؤتمر دعم السيسي بقنا: "هنوري العالم مرجلة الصعايدة في الانتخابات"

قال النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب، إن المرحلة التي تمر بها مصر خلال الوقت الحالي هي أصعب من مرحلة عام 2011، قائلًا: "مصر تواجه تحديات عديدة وكبرى في الوقت الحالي، لذلك على الجميع دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف الشعيني، أن مصر حاليا في مفترق طرق، في ظل كل ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وأخرى خارجية في المنطقة العربية والأفريقية، موضحًا أن سيدات ورجال مصر وكل فئات المجتمع المصرى تدعم وتؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار عضو البرلمان، خلال كلمته في أكبر مؤتمر لدعم السيسي بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إلى أن أهالي محافظات الصعيد المختلفة، يدعمون رئيسهم في الانتخابات المقبلة، قائلًا: "الكلام ده هيبان في الانتخابات وهننزل في اللجان الانتخابية ونخلي العالم كله يشوف ويقول إن المصريين ملهمش كتالوج وان المصريين اذا قالوا صدقوا".

وأفاد عضو مجلس النواب، خلال كلمته قائلًا: “المرجلة هتبان يوم الانتخابات، لأننا رجال ولأن دول هم المصريين ونثق في الله إن المصريين سيخرجون في حشود هائلة حتي من ليس له صوت في الانتخابات لأن الخروج في أيام الانتخابات الرئاسية مأمورية قومية”.

جاء ذلك خلال أكبر مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، اليوم الاثنين، والذي تنظمه جمعية منتجي القصب، برئاسة النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب، وبرعاية حزب مستقبل وطن في محافظة قنا، والذي أقيم في مركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا