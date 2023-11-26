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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2024

انتخابات
انتخابات

تصدر البحث عن رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل مطلع شهر ديسمبر المقبل، أي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ويرصد الدستور عن رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي ، في التقرير التالي.

 

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات للدخول اضغط هنا، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، على المصريين في الخارج والداخل.

 

مواعيد اجراء الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ، موعد اجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر المقبل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، على أن تبدأ للمصريين في الخارج  من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة لمدة ثلاثة أيام، وهم الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

 

ومن المقرر أن تتوقف الحملة الانتخابية للمرشحين وتبدأ فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

 

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، وفقًا للتالي:

الضغط على رابط الموقع 

اضغط على "استعلم عن موقفك الانتخابي".

سيظهر بعد ذلك صفحة مخصصة لمعرفة لجنة الانتخابات. 

-  يجب بملئ البيانات المطلوبة وهي كتابة الرقم القومي للشخص المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له.

- ثم اضغط على أيقونة «استعلم».

- سيظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.

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اللجنة الانتخابية بالرقم القومي جوجل الانتخابات الرئاسية الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات استعلم عن موقفك الانتخابي حازم بدوي لجنة الانتخابات

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