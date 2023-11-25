عصام خليل: اختلاف الأيديولوجيات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يعكس التنوع الديمقراطى (فيديو)

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تشهد اختلافًا كبيرًا عن الانتخابات السابقة من حيث التنوع الأيديولوجي للمرشحين.

وأوضح خليل، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، أن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يميل إلى اليسار، بينما المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة يميل إلى اليمين.

وأضاف خليل، أن هناك تباينًا في الأهداف والأفكار بين المرشحين الرئاسيين، مشيرًا إلى أن كل مرشح يركز على برنامجه الانتخابي دون الانتقاص من المرشح الآخر، وهو ما يعطي مؤشرًا على الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها.

وتابع خليل، أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل الانتخابات، أسهم في تعزيز الديمقراطية والحوار بين أصحاب الرأي المختلف.