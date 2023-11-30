الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الوادي الجديد" يُتابع استعدادات المديريات لاستقبال الانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اجتماعًا مع الغرفة المركزية للانتخابات بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشات الصحية والتأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ إستعدادًا للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وبحضور الدكتورة زينب عبدالباري مدير فرع التأمين الصحى بالوادى الجديد، والدكتور أحمد النفار مدير فرع إسعاف الوادى الجديد، ومدير مستشفى الخارجة التخصصى، بالإضافة إلى السادة أعضاء الغرفة العاملين بديوان المديرية.

ووجه “محروس” بأهمية التنبيه وحث العاملين بالقطاع الصحى على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، وتفعيل دور الرائدات الريفيات فى حث المواطنين على المشاركة الإيجابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكل المنشآت الصحية والتأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، وتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.

كما كلف وكيل وزارة الصحة، بتواجد طبيب لكل مجموعة من المقار الانتخابية حسب النطاق الجغرافى للمتابعة فى حال حدوث أى طارئ للقائمين على اللجان أو الناخبين.

ووجه التنسيق التام بين الغرفة المركزية بديوان المديرية واللجان الفرعية بالإدارات الصحية، وتكثيف عقد الندوات التوعوية للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، والتنسيق بين جميع الجهات لخروج العاملين للاقتراع بما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.

كما قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بعقد اجتماع موسع مع السادة مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الوادى الجديد، وذلك للتنبيه بضرورة مشاركة العاملين بالقطاع الصحى بالوادى الجديد فى الانتخابات المقبلة كاستحقاق دستورى يجب المشاركة الفعالة به.

وقام باستعراض إنجازات الدولة المصرية على مستوى الصحة على مستوى الجمهورية ومستوى القطاع الصحى بالوادى الجديد، سواء من ناحية الإنشاءات أو التجهيزات أو القوى البشرية لتقديم الخدمة الطبية الأمثل لمواطنى محافظة الوادى الجديد.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد اجتماع للغرفة المركزية للانتخابات رفع درجة الاستعداد القصوى توافر جميع المستلزمات الطبية إستعدادا للإنتخابات الرئاسية المقبلة حث العاملين بالقطاع الصحى المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى تفعيل دور الرائدات الريفيات

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