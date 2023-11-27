الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الوادي الجديد" يلتقي مديري الإدارات استعدادًا لانتخابات الرئاسة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا، اليوم، مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للتنبيه بضرورة مشاركة العاملين بالقطاع الصحي ف الانتخابات القادمة كاستحقاق دستورى يجب المشاركة الفعالة به.
 

واستعرض "محروس" إنجازات الدولة على مستوى الجمهورية ومستوى القطاع الصحى بالوادى الجديد سواء من ناحية الإنشاءات أو التجهيزات لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة.

كما قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بالمرور الصباحي اليوم وتفقد العمل بمركز الخارجة بعيادات ( مكتب صحة الخارجة – مركز رعاية طفل الخارجة _ حي المروة – حي 25 يناير )،  تنفيذا لتوجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية.

وتابع محروس الانضباط الإداري، والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدات والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات.
وأشاد محروس بانتظام العمل بمكتب صحة الخارجة وعيادة حي المروة ومركز رعاية طفل الخارجة.
كما قرر وكيل الصحة بالوادي الجديد، نقل الأطباء البشريين والصيادلة بعيادة حى ٢٥ يناير إلى خارج المدينة، وإعادة توزيعهم لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء المرور، وإحالة مدير الإدارة الصحية بالخارجة إلى التحقيق؛ لعدم انتظام العمل بعيادة ٢٥ يناير.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد اجتماع موسع مديرى الادارات الصحية ضرورة مشاركة العاملين الانتخابات القادمة كاستحقاق دستورى إنجازات الدولة المصرية

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