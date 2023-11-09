بدء الدعاية الانتخابية بميادين الوادي الجديد استعدادًا لانتخابات الرئاسة

شهدت شوارع الوادي الجديد، مساء الخميس، بدء الدعاية لانتخابات الرئاسة المقبلة بشوارع وميادين المحافظة، حيث انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية لمرشح الرئاسة ورئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي حيث تم تعليق لافتات تحمل الرموز الانتخابية للمرشحين بعد الإعلان عنها أمس.

محافظ الوادي الجديد يوجه بالإستعدادات للإنتخابات الرئاسية

كما وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من ديسمبر المقبل، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية بالإدلاء بأصواتهم باعتباره حقًا يكفله الدستور وواجبًا وطنيًا على كل مصرى ومصرية، حيث أطلقت مراكز الإعلام ندوات تثقيفية بعدد من القرى والمدن لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة والاهتمام بالاستحقاق الانتخابي وأيضًا التأكيد على دور المرأة فى المشاركة باعتبارها نصف المجتمع وتوعية أسرتها على أهمية الإدلاء بأصواتهم.

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة، على دور الوحدات المحلية فى تنفيذ ذلك من خلال الاجتماعات والندوات الدورية، وأكد المحافظ على أهمية دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة، في توعية العاملين بتلك الجهات بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى، من خلال عقد حوار معهم، لحمايتهم من أى أفكار متطرفة.

انطلاق الدعاية الانتخابية إستعدادا للإنتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت اليوم الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميا والتي تستمر حتى قبل يومين من الاقتراع فى الداخل الموافق 8 ديسمبر.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين، والذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.