الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلام الداخلة يعقد ندوة عن دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بالمشاركة بالانتخابات

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز المشاركة في الانتخابات"، وذلك بجمعية تنمية المجتمع بقرية غرب الموهوب، التابعة لمركز الداخلة، ليواصل مركز إعلام الداخلة تنفيذ فعاليات الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك".
 

يأتي هذا إيمانًا بقدرة منظمات المجتمع المدني على أداء دور فاعل فى توعية الجماهير بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك كافة الاستحقاقات الانتخابية. 

 حاضر في الندوة مساعد محافظ الوادي الجديد للمشروعات القومية المهندس عبد الحكم جبالي، وحضرها عدد من رؤساء القرى  وقيادات تنفيذية وشعبية ولفيف من أهالي القرية وأعضاء وقيادات جمعيات النفع العام.
 

افتتح الندوة السيد محسن محمد مدير مركز اعلام الداخلة، ملقيا الضوء على حملة الهيئة العامة للاستعلامات " صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك" ودورها في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، لافتا الى الأصداء الإيجابية التي حققتها الحملة حتى الآن. 
 

وأكد المهندس عبد الحكم جبالي مساعد محافظ الوادي الجديد في حديثهن  على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوعي لدى مختلف الفئات بأهمية المشاركة في الانتخابات ومساهمتها في توعية الناخبين بكيفية الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان دون تدخل أو توجيه.


وتناول جبالي في حديثه كذلك كيفية أداء منظمات المجتمع المدني لدورها المرتقب في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الظروف والتحديات الراهنة المحيطة بمصر.  
 

وشدد جبالي، على أهمية دور المجتمع المدني في نشر الثقافة الانتخابية بهدف رفع مستوى الوعي عند المواطن وتثقيفه بحقوقه السياسية والواجبات المترتبة عليه تجاه الوطن، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل أداء الأخيرة لدورها التوعوي خلال الاستحقاقات الانتخابية.
 

وأشار  إلى دور منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة الانتخابات وفق آليات واضحة وشفافة مع الأخذ في الاعتبار وضع معايير ثابتة لاختيار المنظمات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية.

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