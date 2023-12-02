موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل .. وطرق الاستعلام عن اللجنة

موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل من الأسئلة الأكثر شيوعا عبر المنصات الإلكترونية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج حيث يتسأل أكثر من 65 مليون مواطن عن كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي ستجرى خلال الشهر الجاري وفقا لهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض.

موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024 حيث ستجرى في الداخل، في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، حيث سيتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي رمز النجمة ومحمد فريد سعد زهران رمز الشمس وعبد السند حسن محمد يمامة رمز النخلة و حازم محمد سليمان محمد عمر رمز السلم.

طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق يتمكن المواطن عبرها من الاستعلام عن اللجنة الانتخابية وتأتي كالتالي:

- الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات هي "الهيئة الوطنية للانتخابات" عبر فيسبوك.

- يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected].

- ويتاح معرفة اللجنة الانتخابية خدمة الاستعلام الدليل عبر الاتصال بالرقم (141).

- يمكن الحصول على خدمة الاستعلام عبر الرسائل القصيرة من خلال إرسال رسالة إلى الرقم (5151).

الاستعلام عن اللجنة عبر موقع الهيئة العامة للانتخابات

1- زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر هذا الرابــــــــــط

2- انقر على أيقونة "التحقق من موقفك الانتخابي".

3- أدخل الرقم القومي للمستعلم والمكون من ١٤ رقمًا.

4- اختر "التحقق".

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر لك معلومات موقفك الانتخابي في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، وستظهر أيضًا بيانات اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها، بما في ذلك "المحافظة - المركز - لجنتك الانتخابية - العنوان".

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج

تجرى انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 خارج البلاد لمدة ثلاثة أيام، وهي يومي 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وفقًا للإعلان الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وخلال تلك الأيام الثلاث تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدول التي توجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في جميع أنحاء العالم.

وقد بدأت عملية التصويت للمصريين في الخارج في عدة دول منها بوليفيا وكندا والولايات المتحدة وكوبا وفنزويلا والجالية المصرية في فرسا واليونان والجالية المصرية في الصين والسعودية والكويت والبحرين وقطر وغيرها.

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