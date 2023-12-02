الانتخابات الرئاسية.. المصريون في بغداد يدلون بأصواتهم لليوم الثاني

رصدت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة العراقية بغداد، تفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن العملية الانتخابية تسير بوتيرة متسارعة وبكل دقة، لافتة إلى أن جميع الناخبين يحثون جميع الجاليات المصرية بالخارج على التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).