قنصل مصر بجدة: توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات

قال السفير أحمد عبدالمجيد، القنصل المصري بمدينة جدة السعودية، إن اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، شهد توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجالية المصرية، لافتًا إلى أن اليوم الأول سارت فيه الأمور بمنتهى السهولة واليسر.

وأضاف خلال في مؤتمر صحفي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك توافد كبير لأعضاء الجالية المصرية في مناطق خارج جدة خاصة جنوب المملكة في عسير ونجران، إذ يتخذون ساعات طويلة في السفر، مشيرًا إلى أن الجالية هناك نشطة للغاية.

وأوضح قنصل مصر بجدة، أن هناك مرونة كبيرة في التعامل بشرط التحقق من شخصية الناخب، وهذا مكَّن العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).