السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قنصل مصر بجدة: توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات

السفير أحمد عبدالمجيد
السفير أحمد عبدالمجيد

قال السفير أحمد عبدالمجيد، القنصل المصري بمدينة جدة السعودية، إن اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، شهد توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجالية المصرية، لافتًا إلى أن اليوم الأول سارت فيه الأمور بمنتهى السهولة واليسر.

وأضاف خلال في مؤتمر صحفي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك توافد كبير لأعضاء الجالية المصرية في مناطق خارج جدة خاصة جنوب المملكة في عسير ونجران، إذ يتخذون ساعات طويلة في السفر، مشيرًا إلى أن الجالية هناك نشطة للغاية.

وأوضح قنصل مصر بجدة، أن هناك مرونة كبيرة في التعامل بشرط التحقق من شخصية الناخب، وهذا مكَّن العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

السعودية اليوم الثانى الانتخابات الجالية المصرية مؤتمر صحفي انطلاق اليوم الثاني سفير مصر بجدة

مواد متعلقة

مستشار الجالية المصرية بالسعودية: اليوم الأول للاستحقاق الرئاسى عُرس انتخابى

الوطنية للانتخابات: تعاملنا سريعًا مع مشكلات فنية بالانتخابات فى بعض السفارات

سفير مصر بتونس: اليوم الأول للانتخابات شهد إقبالا كبيرا

فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

انتخابات الرئاسة.. بدء التصويت في 9 دول

خبير علاقات دولية: مصر أعادت القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي

أستاذ علوم سياسية: مصر لها موقف ودور تاريخى تجاه القضية الفلسطينية

أستاذ علاقات دولية: مصر لها مواقف تاريخية تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

الجارديان تكشف عن صفقة جديدة تحل محل اتفاق الهدنة الإنسانية لإنهاء حرب غزة

الجارديان: معظم أنفاق حماس فى غزة "سليمة" ولم تتأثر بالقصف الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحوار بين الاقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس