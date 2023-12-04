رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 وخطوات تغيير اللجنة الانتخابية

يستطيع الناخبون الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 والذي خصصته الهيئة الوطنية للانتخابات لمن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس عليها 4 مرشحون، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024.

رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024

يمكن الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

اضغط على أيقونة "استعلام عن لجنتك الانتخابية".

أدخل رقمك القومي في الخانة المحددة.

اضغط على أيقونة "استعلام".

ستظهر لك النتيجة، والتي تحتوي على رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذي تقوم فيه بالتصويت.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهاتف المحمول.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية

يستطيع الناخبون تغيير اللجنة الانتخابية بعد إجراءه الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية إلى مقر جديد تسهيلًا عليهم، من خلال الضغط على الرابط السابق الخاص بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم اضغط على أيقونة "طلبات"، اضغط على أيقونة "تغيير المركز الانتخابي"، أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك رقمك القومي وعنوانك الجديد، قم بتحميل المستندات المطلوبة « وهي صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية، إثبات السكن الجديد »، واضغط على أيقونة "إرسال".

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ويجب أن يكون العنوان الجديد مسجلًا في البطاقة الشخصية، يجب أن يتم تغيير اللجنة الانتخابية قبل موعد الانتخابات بـ 60 يومًا، يتم دراسة الطلب من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيتم إخطارك بالنتيجة في موعد أقصاه 10 أيام عمل، إذا تم قبول طلبك، فستتلقى رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم اللجنة الانتخابية الجديدة ومركز الاقتراع.