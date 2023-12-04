الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 وخطوات تغيير اللجنة الانتخابية

الانتخابات
الانتخابات

يستطيع الناخبون الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 والذي خصصته الهيئة الوطنية للانتخابات لمن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس عليها 4 مرشحون، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024.

رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024

يمكن الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

اضغط على أيقونة "استعلام عن لجنتك الانتخابية".

أدخل رقمك القومي في الخانة المحددة.

اضغط على أيقونة "استعلام".

ستظهر لك النتيجة، والتي تحتوي على رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذي تقوم فيه بالتصويت.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهاتف المحمول.

تفاصيل أماكن لجان ومقار الاقتراع للوافدين في الانتخابات الرئاسية بمحافظة القاهرة

برقم بطاقتك.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل وموعد الانتخابات الرئاسية

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية  

يستطيع الناخبون تغيير اللجنة الانتخابية  بعد إجراءه الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية إلى مقر جديد تسهيلًا عليهم، من خلال الضغط على الرابط السابق الخاص بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم اضغط على أيقونة "طلبات"، اضغط على أيقونة "تغيير المركز الانتخابي"، أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك رقمك القومي وعنوانك الجديد، قم بتحميل المستندات المطلوبة « وهي صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية، إثبات السكن الجديد »، واضغط على أيقونة "إرسال".

إقرأ أيضًا: 

برقم بطاقتك.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل وموعد الانتخابات الرئاسية

ويجب أن يكون العنوان الجديد مسجلًا في البطاقة الشخصية، يجب أن يتم تغيير اللجنة الانتخابية قبل موعد الانتخابات بـ 60 يومًا، يتم دراسة الطلب من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيتم إخطارك بالنتيجة في موعد أقصاه 10 أيام عمل، إذا تم قبول طلبك، فستتلقى رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم اللجنة الانتخابية الجديدة ومركز الاقتراع.

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وأسماء المرشحون لانتخابات الرئاسة

 

الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية استعلام عن لجنتك الانتخابية تغيير اللجنة الانتخابية تغيير المركز الانتخابي تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 اجازة الانتخابات الرئاسية 2023 اجازة الانتخابات الرئاسية اجازة طلاب المدارس للانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية في الخارج الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج مصر تنتخب انتخابات الرئاسة 2024 التصويت بالانتخابات اليوم التصويت بالخارج اليوم تصويت المصريين بالخارج اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

اقترب الإعلان الـ18.. خطوات الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ14

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 ومميزات استخراج كارت الخدمات

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي واستخراجه لأول مرة

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

مجانًا| الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 أو برقم اللوحة

الحروف والأرقام| رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورسوم التصالح

الآن تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى.. ومواعيد الاستعلام والدفع

الأكثر قراءة

عقب رحيله.. هذا آخر ما تبقى لـ ريهام عبدالغفور من والدها

اعترافات انجى حمادة.. تستقطب الرجال لمسكنها عبر البث المباشر

انجي حمادة استغلتني.. كروان مشاكل يفجر مفاجأة حول هوية مصور فيديو المطبخ

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة