الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

برقم بطاقتك.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل وموعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات رابط معرفة اللجنة الانتخابية لنحو 65 مليون مواطن وهم من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي بدأت في الخارج الجمعة الماضية، وتبدأ في الداخل خلال أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل وموعد الانتخابات الرئاسية 

 

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

يستطيع الناخبون معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من الرابط التالي من هنا، انقر على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي"، أدخل رقمك القومي في الخانة المحددة، انقر على أيقونة "استعلم".

سيظهر أمامك الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية.

ويستطيع الناخب تغيير اللجنة الانتخابية في حالة الرغبة في ذلك، ولكن يجب أن يكون التغيير داخل نطاق الموطن الانتخابي، يمكن تغيير اللجنة الانتخابية إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من الرابط السابق ، ثم انقر على أيقونة "الطلبات"، انقر على زر "طلب تغير المركز الانتخابي"، أدخل رقمك القومي، اضغط على "ابدأ الطلب"، أدخل البيانات في الخانات المحددة بدقة، اختر ثلاثة لجان انتخابية تراها الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي، اضغط على "إرسال الطلب".

ويمكنك معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الموبايل والذي تستطيع تحميله من برامج جوجل ستور، ومن خلال إدخال الرقم القومي تعرف مكان اللجنة الانتخابية. 

رابط الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

5 وسائل مجانية.. طريقة معرفة مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بالرقم القومي 2024

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، وبدأت بالفعل انتخابات المصريين بالخارج، يوم الجمعة الماضي الموافق 1 ديسمبر 2023، وتنتهي يوم الأحد 3 ديسمبر 2023، وسيتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2023.

يذكر أن هناك نحو 65 مليون مواطن لهم حق التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية الجارية الشهر الحالي، ولن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عامًا، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، يمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى. 

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طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 والسن القانوني للتصويت

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