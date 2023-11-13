الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تبدأ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في ديسمبر المقبل وفق الجدول الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي وفرت من خلال موقعه الإلكتروني رابط الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

رابط الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 

يستطيع المواطنون من لهم حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ليتمكن من الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بالضغط على الرابط التالي من هنا، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بهم في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على زر "بحث"، وسيظهر للناخب على الشاشة اسم المدرسة التي تضم لجنة الانتخابات الرئاسية الخاصة به، وعنوانها ورقم هاتفها.

ويمكن للناخب أيضًا الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية الخاصة به من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة الوطنية للانتخابات على الرقم 1566.

مَن المرشحون لانتخابات الرئاسة 2024 حتى الآن؟ (إنفوجراف)

موقع الانتخابات الرئاسية لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت

موعد الانتخابات الرئاسية  2024 

تجري الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في يومي 10 و11 و12 ديسمبر 2024، للمصريين في الداخل، ويوم 1 و2 و3 ديسمبر 2024، للمصريين في الخارج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وذلك في أكتوبر الماضي، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر 2023 ولمدة عشرة أيام، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج يومي 1 و2 و3 ديسمبر، بالداخل يومي 10 و11 و12 ديسمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم 20 نوفمبر 2023، وتنتهي يوم 9 ديسمبر 2024، قبل يوم الصمت الانتخابي الذي يسبق يوم الاقتراع الأخير.

وينافس 4 من المرشحين بعضهم في الانتخابات الرئاسية المصرية وهم الرئي سالحالي عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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المصريون بالخارج يعربون عن تطلعهم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية الاستعلام عن مقر لجنة الهيئة الوطنية للانتخابات الخط الساخن للهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

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