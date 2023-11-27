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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 والسن القانوني للتصويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وفرت الهيئة العامة للانتخابات رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 للمواطنين من لهم حق التصويت في الانتخابات التي تجري في الداخل في ديسمبر المقبل وفق الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات، وتعرض الدستور في التقرير التالي طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 والسن القانوني للتصويت.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 ضمن الانتخابات الرئاسية 2024 المصرية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من الرابط التالي من هنا.

اضغط على "استعلم عن موقفك الانتخابي".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلم".

سيظهر أمامك الموقف الانتخابى ومكان اللجنة الانتخابية.

ويمكن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 من خلال الهاتف المحمول من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية، اضغط على "استعلام عن موقفك الانتخابي"، أدخل الرقم القومي الخاص بك، اضغط على "استعلام"، سيظهر أمامك الموقف الانتخابى ومكان اللجنة الانتخابية.

في 4 خطوات.. طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 ورموز المرشحين

رابط الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

ما هو السن القانوني للتصويت في الانتخابات؟

السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية المصري الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، هو 18 عامًا، أي أن كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عامًا، وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، له حق التصويت في الانتخابات.

ويتم تسجيل المواطنين المصريين الذين بلغوا سن الـ18 عامًا في قاعدة بيانات الناخبين من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم تحديد موعد تسجيل الناخبين الجديد من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إجراء الانتخابات، ويحق للمواطنين المصريين المقيمين خارج مصر التصويت في الانتخابات أيضًا، وذلك من خلال القنصلية أو السفارة المصرية في بلد إقامتهم.

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ميعاد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 والاستعلام عن لجنتك الانتخابية

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