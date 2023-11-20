الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع اللجنة العليا

الانتخابات
الانتخابات

يستطيع الناخبون الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تبدأ في الداخل في ديسمبر المقبل  عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات، والتي تعرض الجدول الزمني الكامل للانتخابات، وتعرض الدستورفي التقرير التالي القصة الكاملة.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وفق الدستور المصري يُدلي بصوته في الانتخابات كل من تخطى 18 عامًا، ويستطيع الناخبون الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات على الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من الرابط التالي:  من هنا.
  • اضغط على أيقونة "موقفك الانتخابي".
  • أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.
  • اضغط على زر "استعلام".
  • ستظهر لك صفحة بها معلومات عن مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بك، والتي تشمل: اسم اللجنة الانتخابية، رقم اللجنة الفرعية، رقمك في الكشوف الانتخابية، عنوان اللجنة الانتخابية، خريطة توضح موقع اللجنة الانتخابية.

تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر 2023، حيث سيتم التصويت على مدار ثلاثة أيام متتالية، من 10 إلى 12 ديسمبر.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي .. وكيفية تغييرها

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل والرابط

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالموبايل 

يمكنك أيضًا الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالموبايل، وذلك من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف المحمولة.

يمكنك تنزيل التطبيق من خلال متجر التطبيقات الرسمي على هاتفك المحمول، بعد تنزيل التطبيق، افتح التطبيق واتبع الخطوات التالية:

  • اضغط على أيقونة "موقفك الانتخابي".
  • أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.
  • اضغط على زر "استعلام".
  • ستظهر لك صفحة بها معلومات عن مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بك، والتي تشمل:
  • اسم اللجنة الانتخابية.
  • رقم اللجنة الفرعية.
  • رقمك في الكشوف الانتخابية.
  • عنوان اللجنة الانتخابية.
  • خريطة توضح موقع اللجنة الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب تسجيل المرشحين في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وقد تم تسجيل 15 مرشحًا في النهاية.

txt

استعلام مقر اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

اللجنة الانتخابية الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي موقع اللجنة العليا للانتخابات الجدول الزمني الكامل للانتخابات الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

المستشار جمال التهامى: الشعب صاحب الكلمة النهائية فى الانتخابات الرئاسية

رئيس حزب المستقلين الجدد: الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة تسير بخطى مدروسة

ما مدى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024؟.. برلماني يجيب (فيديو)

حملة السيسى الانتخابية تنشر سيرته الذاتية: إنجازات كبرى فى كل المجالات منها 15 ألف مشروع خلال السنوات التسع الماضية

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

نجل نتنياهو يفتح النار على جيش الاحتلال.. ومنظمة إسرائيلية ترد: "اصمت أفضل"

وفاة أشهر متبرع لمرضى السرطان في الفيوم

دهس وخطف وسطو مسلح.. تفاصيل ٢٤ ساعة حوادث فى الجيزة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟

فلسطين: نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ووقف التنكيل والتعذيب ضد المعتقلين

الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة تمثل نفسها.. وتتخذ قراراتها وفقًا لمصالح شعوبها