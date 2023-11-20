الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع اللجنة العليا

يستطيع الناخبون الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تبدأ في الداخل في ديسمبر المقبل عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات، والتي تعرض الجدول الزمني الكامل للانتخابات، وتعرض الدستورفي التقرير التالي القصة الكاملة.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وفق الدستور المصري يُدلي بصوته في الانتخابات كل من تخطى 18 عامًا، ويستطيع الناخبون الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات على الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من الرابط التالي: من هنا.

اضغط على أيقونة "موقفك الانتخابي".

أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر "استعلام".

ستظهر لك صفحة بها معلومات عن مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بك، والتي تشمل: اسم اللجنة الانتخابية، رقم اللجنة الفرعية، رقمك في الكشوف الانتخابية، عنوان اللجنة الانتخابية، خريطة توضح موقع اللجنة الانتخابية.

تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر 2023، حيث سيتم التصويت على مدار ثلاثة أيام متتالية، من 10 إلى 12 ديسمبر.

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالموبايل

يمكنك أيضًا الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالموبايل، وذلك من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف المحمولة.

يمكنك تنزيل التطبيق من خلال متجر التطبيقات الرسمي على هاتفك المحمول، بعد تنزيل التطبيق، افتح التطبيق واتبع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة "موقفك الانتخابي".

أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر "استعلام".

ستظهر لك صفحة بها معلومات عن مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بك، والتي تشمل:

اسم اللجنة الانتخابية.

رقم اللجنة الفرعية.

رقمك في الكشوف الانتخابية.

عنوان اللجنة الانتخابية.

خريطة توضح موقع اللجنة الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب تسجيل المرشحين في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وقد تم تسجيل 15 مرشحًا في النهاية.