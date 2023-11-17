مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية يحرص المواطنون المصريون خلال الوقت الحالي عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، حيث بدء العد التنازلي لبداية موعد الانتخابات الرئاسية 2023، ولذلك قد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خدمة الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية لكي يعرف المواطن حقه الانتخابي، وذلك قبل بدء عملية التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل والرابط

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير خطوات معرفة اللجنة الانتخابية من خلال الموبايل والرابط وخطوات الاستعلام.

معرفة اللجنة الانتخابية برقم الموبايل

لا يتاح معرفة اللجنة الانتخابية من خلال رقم الموبايل الخاص بالمواطن، وإنما سيتم الاستعلام بالرقم القومي فقط، وأيضا لمن يرغب بالاستعلام عن طريق الموبايل، سوف يتم الدخول على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على الهاتف المحمول المتصل بشبكة الإنترنت، وإتباع كافة الخطوات المذكورة في الأعلى للتعرف على الموقف الانتخابي للمواطن.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال الرقم القومي وذلك بطريقة واحدة فقط ستتمثل في الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص في الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا، والذي سيتم تجهيزه من خلال قاعدة بيانات مراكز الاقتراع التي سوف يدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم والذين يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

اقرأ أيضا:

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الدخول على الرابط الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات (من هنا). كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما والمدون في البطاقة الشخصية للمواطن داخل الخانة الموضحة على شاشة الموقع. الضغط على أيقونة استعلام والانتظار ثوان معدودة ليتم تحميل النتيجة. جدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال هذا الرابط بفتحه على اللاب توب أو الموبايل. وبعد الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي ستظهر النتيجة وهي كالتالي:

الرقم القومي الخاص بالمواطن يكون له حق الانتخاب، وأسفل هذه العبارة تكتب بيانات اللجنة الانتخابية، حيث المحافظة التابع لها المواطن، والمركز، واللجنة الانتخابية بتوضيح اسم المدرسة التي سيدلي فيها المواطن بصوته، وكذلك عنوان اللجنة الانتخابية ليسهل الوصول لها في الموعد المحدد للإدلاء بأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية.