تعددية حزبية في الانتخابات الرئاسية.. 3 رؤساء أحزاب ينافسون السيسى

تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية تعددية حزبية واسعة، من خلال مشاركة ٣ رؤساء أحزاب سياسية في الانتخابات، بالإضافة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وينافس في الانتخابات الرئاسية عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وكذلك فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

المرشح الرئاسي فريد زهران

حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على رقم ٢ في كشوف المرشحين ورمز الشمس، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وولد فى القاهرة عام ١٩٥٥، وحصل على البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام ١٩٧٧، وشارك فى تأسيس الحركة الطلابية الديمقراطية عام ١٩٧٤.

قاد زهران العديد من المظاهرات والاحتجاجات الطلابية ضد نظام الرئيس السابق محمد أنور السادات، ويعتبر فريد زهران كاتبا متميزا، حيث أثرت أفكاره وآراؤه في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية، وساهم بالكتابة فى عدد من الصحف المصرية والعربية على مدى ٢٠ عامًا.

ويعد زهران عضوًا مؤسسًا وعضو الهيئة التنسيقية للجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٤، وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وقدم أوراقه مدعمة بـ٣٠ تزكية من أعضاء مجلس النواب.

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على رقم ٣ في كشوف المرشحين، كما حصل على رمز النخلة، وهو رئيس حزب الوفد منذ مارس ٢٠٢٢، وحصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيو عام ١٩٧٤، ثم حصل على درجة الماجستير فى القانون الدولى جامعة عين شمس عام ١٩٨٣، كما حصل على الدكتوراه في القانون الجامعى من فرنسا عام ١٩٨٨.

انضم إلى حزب الوفد منذ عام ٢٠٠٤، وانتخب عضوا بالهيئة العليا للحزب لمدة ثلاث دورات متواصلة، وشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب سابقا، وتم اختياره عضو لجنة المائة عن حزب الوفد، التى وضعت دستور عام ٢٠١٢، وعين عميدا لمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد في فبراير 2021، ويشغل منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وله عدة إصدارات قانونية بلغت نحو 25 مؤلفًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويعد "يمامة"، المصرى الوحيد الذى شارك فى أكبر قضية "برجى التجارة العالمى" في تاريخ المحاماة بتفويض من خادم الحرمين الشريفين وقتها.



المرشح الرئاسي حازم عمر

حصل المرشح الرئاسي على رقم ٤ في كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية، كما حصل على رمز السلم، وهو مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري.

حازم عمر من مواليد 12 أغسطس 1964 محافظة القاهرة، وحاصل على بكالوريوس هندسة- جامعة الإسكندرية 1986، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.

نشأ في مركز الحسينية- بمحافظة الشرقية، وينتمي لعائلة سياسية وبرلمانية منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر حتى عام ٢٠٢٣.

نجح في فتح قنوات تواصل على مستوى العلاقات الدولية مع العديد من قادة الدول والسياسيين البارزين، ومن أبرز من تواصل معهم سابقا مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا في عام ٢٠٠٠، والرئيس لولا دا سيلفا في عام ٢٠٠٢، وكذلك أعضاء الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية.

قال إن برنامجه الانتخابي مستلهم من برامج حققت طفرة في بلادها من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية.