"شباب الإسكندرية" تنظم سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بقيادة وكيل الوزارة الدكتورة صفاء الشريف، سلسلة من الندوات بمراكز شباب (فلسطين - العامرية - الجرائر - حارس- احمد عرابي- المسيري - برج العرب الجديد - أبيس 10)، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وقالت “الشريف” إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني لكل مواطن، وتعد إسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية وأن المشاركه في الانتخابات تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.

وتناولت الندوات مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية وتسليط الضوء على أهمية الانتخابات الرئاسية في مصر ودورها في تحديد مسار البلاد السياسي خلال السنوات المقبلة.

شارك في سلسلة الندوات جميع الفئات العمرية من نشء وشباب ورواد وفتاة ومرأة، حيث تم التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات، والادلاء بصوتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم لاظهار مصر بمظهر مشرف أمام العالم يعبر عن المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر.

ووجهت الدكتورة صفاء الشريف، اثناء اجتماعها الاسبوعي بعقد ندوات أيام الخميس والجمعة والسبت بجميع مراكز الشباب للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية وذلك حتي يوم الصمت الانتخابي داخل البلاد والمقرر يوم 8 ديسمبر.

وأكدت "الشريف" خلال الاجتماع على تكثيف اللقاءات السياسية تحت شعار "انزل شارك" التي تهدف إلى التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وأن تكون اللقاءات لكافة الفئات العمرية، كما ما وجهت لتوعية الطلائع للحث الآباء والأشقاء علي المشاركة الانتخابية، والتأكيد على النزول للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الندوات في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي.