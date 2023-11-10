افتتاح بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16سنة باستاد الإسكندرية

افتتحت اليوم بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 سنة باستاد الإسكندرية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الرياضة أمن قومي"، وبرعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وشهدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية افتتاح البطولة

التي تقام باستاد الاسكندرية الرياضي يومي 10 و11نوفمبر 2023، وانطلق الافتتاح بتابلوه استعراضي " فيها حاجة حلوة" من طلائع الفن التعبيري بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

يشارك بالبطولة عدد كبير من أندية مصر ومراكز الشباب في البطولة لاهتمام الأندية والإتحاد المصري بقاعدة الأشبال في مصر وقد شارك في تنظيم البطولة فريق المتطوعين الرسميين لمديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية OVD.

جاء ذلك بحضور كلا من: للدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ومدير البطولة، الدكتورة داليا محمود رئيس منطقة اسكندرية والبحيرة لألعاب القوي، والنائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب، ولفيف من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الإتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور محمد عبد الرازق محمد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف والمشرف باستاد الإسكندرية.

افتتاح بطولة الجمهورية لألعاب القوى

افتتاح بطولة الجمهورية لألعاب القوى