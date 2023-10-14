السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب والرياضة" الإسكندرية تطلق مبادرتين "شبابنا في ملعبنا" و"انزل شارك صوتك فارق"

مبادرات الشباب والرياضة
مبادرات الشباب والرياضة بالإسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مبادرتين من ستاد الإسكندرية الدولي: "شبابنا في ملعبنا" و"انزل شارك صوتك فارق"، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وتم تدشين مبادرة "شبابنا في ملعبنا" لممارسة “الكروس فيت” وشارك في التنظيم لأول مرة فريق “OVD KIDS” وذلك بحضور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي والمصري والإفريقي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

ويتم إطلاق برنامج تدريبي مكثف وشامل لهذه الرياضة، يستهدف المبتدئين والمحترفين على حد سواء، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات التكتيكية والتقنيات الأساسية للعبة "الكروس فيت" واللياقة البدنية بمشاركة 1500 مشارك.

وأثنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية علي التنظيم الرائع للمهرجان الذي احتضنه استاد الإسكندرية الدولي هذا الصرح الرياضي الكبير، موجهة الشكر لصاحب المبادرة، وفريق عمل إدارة الرياضة، ومسئول مكتب المبادرات تقديرًا لمجهوداتهم، وتم توزيع شهادات تقدير وميداليات على الفائزين.

يذكر أن رياضة "الكروس فيت" هي رياضة حديثة تم اختراعها من قِبل مدربة الجمباز جريس جلاسمان وصديقتها لورين جيناي، تقوم هذه الرياضة على مجموعة من التمارين الوظيفية المتنوعة والتي تبدأ بتمارين الإحماء، وتشمل تمارين منطقة البطن وتمارين الركض والجمباز واستخدام الأثقال والأوزان وتتضمن تمارين الأيروبكس، وتعتمد في أدائها على الكثافة العالية للتمارين.

"انزل شارك صوتك فارق" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 

كما تم تدشين مبادرة "إنزل شارك صوتك فارق"لحث الشارع السكندري بكافة طوائفه ومراحله السنية من شباب وفتيات ونساء ورجال، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تعتبر المشاركة في العملية الانتخابية حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، ولذلك من منطلق ايمانًا بأهمية تفعيل هذا الحق لضمان مستقبل ديمقراطي قوي ومستدام في مصر.

مبادرات الشباب والرياضة بالإسكندرية
مبادرات الشباب والرياضة بالإسكندرية
مبادرات الشباب والرياضة بالإسكندرية
مبادرات الشباب والرياضة بالإسكندرية
مبادرات الشباب والرياضة بالإسكندرية
مبادرات الشباب والرياضة بالإسكندرية
مديرية الشباب والرياضة مبادرتين ستاد الإسكندرية الدولي إنزل شارك صوتك فارق شبابنا في ملعبنا

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