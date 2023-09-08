الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة الإسكندرية" تنظم معرضا لمنتجات نادي الفتاة والمرأة بـ 8 مراكز شبابية

معارض أندية الفتاة
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في " الإدارة العامة للشباب "أندية الفتاة والمرأة، اليوم الخميس، معرض لعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب: " سموحة - المطار-  الأنفوشى- الشهيد مهيد الهوارى- السيوف 1 - السيوف 8 - العمراوي - برج العرب الجديد".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالعمل علي دعم ومساندة المرأة وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق  العمل واكتسابها مهارات جديدة.

معروضات نادي الفتاة والمرأة 

شهدت المعارض بجميع مراكز الشباب إقبال كبير من الأعضاء، وتضمن المعرض العديد من المعروضات من الأشغال اليدوية والفنية وأعمال الكروشيه والملابس والأدوات المنزلية والاكسسوارات. 

دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا
 

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ، في بيان اليوم، أن فتح أندية المرأة بجميع مراكز الشباب، والأندية الشعبية  يأتي في إطار السعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل على دعم المرأة السكندرية والعمل على التمكين الاقتصادي لها حيث إنها احدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة.  
وأضافت أن توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة يعد أمرًا عامًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة.

جدير بالذكر أنه يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
معارض أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الإسكندرية
مديرية الشباب والرياضة أندية الفتاة والمرأة دعم المرأة الإسكندرية التمكين الاقتصادي

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