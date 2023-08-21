الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شباب ورياضة الإسكندرية تكرم الحاصلين على المراكز الأولى في البطولة العربية للجودو 2023

تكريم ابطال البطولة
تكريم ابطال البطولة العربية للجودو

استقبلت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أبطال فريق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الحاصلين على المراكز الأولى في البطولة العربية للجودو 2023 والتي أقيمت خلال الفترة من 12 إلى 19 أغسطس الجاري بمدينة العلمين.

و كرمت الدكتورة صفاء الشريف كل من كابتن ناجى محمد موسى، وكابتن حسن السيد حسن، مدربي فريق الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، كما تم تكريم كل من اللاعبة سامية محمد وزن 36ك، اللاعبة رحمة محمد سعد وزن 57 ك، اللاعبة فاطمة جابر فتحي وزن 48 ك،  لحصولهم علي المركز الأول، واللاعبة سلسبيل ابو الحمد وزن 40 ك، اللاعبة شروق عبد الوهاب وزن 48 ك، واللاعب عمرو شعبان وزن 46 ك، واللاعب عبد الرحمن عطا وزن 55لحصولهم على المركز الثاني، وتكريم اللاعب يحيى جابر فتحى، واللاعب احمد عبد الله لحصولهم علي المركز الخامس.

وأعربت الدكتورة صفاء الشريف عن سعادتها بهذه النتائج التي حققها لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للجودو، وحصولهم على عدد كبير من الميداليات خلال منافسات البطولة العربية للجودو 2023، والتي جرت بمدينة العلمين، مؤكدة على فخرها بهم وأنهم نموذج مشرف للإسكندرية مدينة الأبطال دائمًا.

كما أشادت وكيل شباب ورياضة الإسكندرية بمدربي الفريق ولاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للجودو، وبالجهد المبذول قبل وأثناء البطولة كما أثنت على المظهر المشرف الذي ظهر به اللاعبين.

وقدم الحضور من الأبطال الرياضيين والمدربين الشكر لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على دعمهم وتشجيعهم للأبطال الرياضيين والاحتفال بهم.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي تنفذه وزارة الشباب والرياضة برعاية من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف اكتشاف المواهب الرياضية في كافة المجالات الرياضية.

الدكتورة صفاء الشريف الشباب والرياضة الإسكندرية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي البطولة العربية

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