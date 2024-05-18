مصرع عامل سقط فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

لقى عامل مصرعه غرقًا بمياه ترعة السلام المارة أمام قرية ليسا الجمالية مركز الجمالية محافظة الدقهلية، وذلك حال سيره واختلال توازنه وسقوطه في المياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقًا.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية من "إيمان.م.م"- 33 عامًا، موظفة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الجمالية، ومقيمة بندر الجمالية، وأبلغت أنه حال سير شقيقها "عبدالرحمن"- 21 عامًا، عامل ومقيم بذات العنوان، على شاطئ ترعة السلام أمام قرية ليسا الجالية دائرة المركز، اختل توازنه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقًا بها وتم انتشاله بمعرفة الأهالي ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بسؤال شاهد الواقعة ويدعى "ياسر.ا.أ.م"، 18 عامًا، طالب قرر أنه حال سير المتوفي سقط في ترعة السلام نتيجة انزلاق قدمه وعدم إجادته السباحة.

وأكد تقرير مفتش الصحة بعد الكشف الطبي الظاهري على المتوفى عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.