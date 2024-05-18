السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لخلاف على أجرة "التوك توك".. نجاران يطعنان سائقًا فى الدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب سائق توك توك بطعنات شبة نافذة بالبطن وكدمات بالجسم على إثر تعرضه للضرب على يد نجارين مسلحين بنطاق مركز منية النصر محافظة الدقهلية، وذلك بعد خلاف بينهما بسبب أجرة التوك توك، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهمين.
 

تفاصيل الواقعة 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول المدعو "محمد.ع.ا.ع.س"، 28 عامًا، سائق توك توك ومقيم قرية ميت عاصم دائرة المركز، مصابًا بجرح شبه نافذ أسفل الظهر من الناحية اليمنى "ادعاء تعد".


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى المستشفى بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم كلًا من: "عبدالستار.ص.ع"، 22 عامًا، نجار مسلح، و"أحمد.ش.ا.ا"، 28 عامًا، نجار مسلح ويقيمان بقرية أبوذكرى دائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "مطواة" بحوزة الأول وعصا خشبية بحوزة الثاني وإحداث إصابته، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف بينهم على قيمة الأجرة حال استقلالهما التوك توك قيادته.
 

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهام مع سائق التوك توك المصاب لتعديه عليهما بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزته وإحداث إصاباتهما: "الأول عبارة عن جرح قطعي بكف اليد اليمنى، والثاني جرح قطعي باليد اليمنى وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة".
 

وبمواجهة المصاب أيد ذات المضمون وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

اصابه سائق توكتوك منية النصر الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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