الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

اصيب ٤ اشخاص في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية “توك توك” وإحدى السيارات في مفارق جمصه علي الطريق الدولي الساحلي بمحافظه الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اخطارا من مركز شرطه جمصه بوقوع حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي وأصابه ٤ اشخاص.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصه لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه كلا من: سعد احمد سعد، ٣٨ بكسر بالقدم اليمني واسلام علي سالم،٢٦ سنه بكدمات وكسر بالذراع الايمن وفارس مصطفى احمد،١٨ سنه بكسر بالقدم اليمني ومصطفى احمد اسماعيل،٥٨ سنه بكدمات وشبه ارتجاج بالمخ وتم نقل المصابين لمستشفى جمصه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه.

 

الدقهلية جمصة الطريق الدولى الساحلى حادث تصادم مروان حبيب

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