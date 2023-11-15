"عمال مصر" يعلنون تأييدهم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

أعلن مؤتمر نقابة الصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التأييد الكامل للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الاتتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر ديسمبر المقبل.

كما أعلنت النقابة عن تبرعها بمبلغ 100 ألف جنيه لقوافل "حياة كريمة" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، على أن موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية ليس بجديد فهو نابع من مواقف ومعلومات ودراسات، فالرئيس رافضا لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين أو المساس بأرض سيناء.

وأكد المستشار محمود فوزى، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحقوق العمالية وكافة معطياتها، حيث وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد من خلال حوار مجتمعى متكامل الأطراف، مؤكدا انحياز الرئيس لفرسان الإنتاج من خلال الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور والعلاوات.

وقال المستشار محمود فوزى أن الرئيس أولى اهتماما بالغا بتدريب الشباب ودمجهم بسوق العمل وأيضًا، بدور المرأة ودمجها بأسواق العمل وعدم التمييز بين الجنسين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية لمنظومة التصنيع، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية والأساسية لكافة الأعمال مما سيوفر فرص عمل عديدة.

وشدد المستشار محمود فوزى على أن الدستور المصرى راع أساسي لحقوق العمال من حيث تمثيلهم الأساسى بالمجالس النيابية، مطالبا العمال بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية من اليوم الأول وفى الساعات الأولى من لحظة انطلاق الانتخابات.

وأكد أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ستكون رسالة مصرية للعالم تؤكد معانى الاصطفاف خلف القيادة السياسبة، مؤكدا: مباشرة الحقوق السياسية واجب وطنى مقدس.

وسلم مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثيقة باسم عمال مصر قدمتها نقابة الصحافة والطباعة والإعلام للمستشار محمود فوزى تتضمن إطلاق مبادرة "صنع فى مصر"، وعام 2024 عاما الصناعة، وإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يقوم على الثلاثية في إيجاد الحلول السريعة المبتكرة لقضايا العمل والعمال.

وطالب بإصدار حزمة من التعديلات التشريعية وفي مقدمتها مشروع قانون العمل الذى يقضي بإنشاء المحاكم العمالية بكافة درجات التقاضي على غرار محاكم الأسرة والاقتصادية وجرائم النقل. وإنشاء مركز للوساطة والتحكيم بوزارة العمل يهدف إقامة علاقات مستقرة عند فض النزاعات بين طرفي العمل، بالإضافة لاشاء هيئة وطنية للتدريب المهني على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء، ويكون هدفها رسم سياسات واستراتيجيات التدريب المهنى ذات المهارة العالمية.

وأكدت الوثيقة إنشاء مجلس أعلى للتشغيل أن يتولى وضع سياسة للتخطيط وتشغيل العمالة في الداخل والخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة غير المنتظم، وإعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي للأجور والنص على إلزامية قراراته على جميع منشآت العمل، وتتم مراجعتها سنويًا بدلًا من 3 سنوات.

وأكد أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات رئيس اتحاد العمال الاسبق اصطفاف الحركة العمالية والتعاونية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن انتخاب الرئيس السيسى مسئولية وطنية.

وتناول النائب طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، استعراضًا لحجم المشروعات القومية التى شهدتها مصر فى كل المسارات وعلى كافة الأصعدة ومن أبرزها مشروع حياة كريمة الذى استفاد من خدماته 58 مليون مصري فى 4500 قرية مصرية.

عُقد المؤتمر بالقاعة الكبرى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شهد حضور د. عيسى الشريف عضو مجلس الشيوخ وعادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس نقابة المالية والضرائب، والمهندس عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الزراعة، ود.على عبدالوهاب رئيس نقابة النيابات والمحاكم، وعلى عبدالباسط رئيس نقابة الخدمات الصحية ومحمد حنفي رئيس نقابة الاتتصالات وحسام حنفى أمين صندوق نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، وكافة رؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة الثحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار.