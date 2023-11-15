فعاليات الأحزاب تجوب المحافظات دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تواصل الأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فعاليات ومؤتمراتها الجماهيرية في عدد من المحافظات، بجانب استمرار اللقاءات التنظيمية للأحزاب بشأن تنظيم خطة العمل للتحرك طوال فترة الدعاية الانتخابية.

مستقبل وطن: مؤتمرات بالسويس والبحيرة وقنا لدعم السيسي

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب.

وخلال المؤتمر، رحب النائب محمد عبدالله زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، بالحضور مؤكدا أنه يعكس تحالف المجتمع المصري بكل فئاته وأطيافه لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

كما أكدت النائبة رشا كليب عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاستحقاق الانتخابي الوشيك شديد الأهمية لأنه يأتي في ظل ظروف اقتصادية وجغرافية صعبة، تمر بها مصر ما يستوجب التكاتف لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

كما نظم الحزب أول مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بقاعة نادي الألومنيوم في نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتوافد الآلاف من أبناء محافظة قنا في أول مؤتمر انتخابي بالمحافظة، حيث بدأ المؤتمر بسماع آيات من الذكر الحكيم ثم كلمات الحضور.

وتحدث الشيخ محمد مصطفي، عن مكانة مصر على مر العصور والرحلات الدينية إلى مصر وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الطور، وذكر مصر في القرآن عشرات المرات، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وعلمت الأطفال القوة منذ الطفولة وأننا نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وقال القمص أرسنيوس، وكيل مطرانية دشنا، إن مصر وطن يعيش فينا ونعيش فيه وأن كلمته نيابة عن الكنيسة، مؤكدا أنه يرفض العدوان الغاشم في غزة ضد المدنيين والأبرياء وأنه يصلي من أجل السلام وأن يحل على العالم أجمع.

وقدم وكيل مطرانية دشنا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد مصر في مرحلة صعبة واستطاع أن يعبر بها إلي بر الأمان، وواجه التحديات وكافحه الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين المصريين.

وأكد فتحي قنديل، عضو مجلس النواب بقنا، على دعم أبناء قنا ومساندة الرئيس السيسي الذي مر بمصر إلى بر الأمان واستطاع أن يحافظ على أمن مصر داخليا وخارجيا.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس بقيادة النائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بقاعة النصر للبترول بحضور حشد كبير من أهالي السويس من كافة الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

ورحب النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ بالحضور الجماهيري، موجها الشكر لهم مؤكدا أن كثافة الحضور تثبت وعي أهالي السويس ودعمهم للقيادة السياسية، معتبرا هذا الدعم بمثابة رد الجميل لرئيس عبر بالوطن إلى بر الأمان، ويمثل فخرا لمصر وللعالم أجمع.

ودعا النائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب يجب الجميع إلى التكاتف خلف القيادة السياسية وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة لمواصلة التنمية المستدامة، بما يثبت للعالم أن المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم الحكيمة.



المصريين الأحرار: لقاء تنظيمي بالحوامدية لمناقشة خطة التحرك



من جهته عقد حزب المصريين الأحرار بالحوامدية، اجتماعًا تنظيميًا مع قيادات وأعضاء الأمانة لمناقشة خطة التحرك علي الأرض والتلاحم مع الشارع في إطار تحركات الحزب كعضوا بالحملة الرسمية لتأييد ودعم الرئيس السيسي في انتخابات 2024.

وتحدث مساعد أمين المصريين الأحرار عن النجاحات التي شهدتها الدولة على الصعيد الدولي والإقليمي والإفريقي ودور القيادة السياسية الرشيدة في خطوات هادفة للدبلوماسية الرئاسية التي وضعت مصر في صدارة الأمم، فضلاً عن التنمية المستدامة والتطوير الشامل الذى شمل كافة القطاعات المختلفة.

كما تناول خطة التحرك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والذي يُشدد علي التواصل المباشر مع الشارع عبر طرق الأبواب والتوعية باهمية المشاركة في الاقتراع وهو حق دستورى اصيل وتأييد مسيرة الرئيس لاسكتمال النجاحات التي تعبر بالوطن إلي بر الأمان.

تحالف الأحزاب يواصل فعالياته بالمنيا

من جهته عقد تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرا لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، والذى أقيم بإحدى القاعات المفتوحة بمدينة المنيا، والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ثم آيات من القرآن الكريم، وذلك بحضور كل من الدكتور ممدوح عبد الحكيم، بإشراف أمانة المنيا والحركة الشعبية فى حب مصر وأمين الحزب بالمنيا، المهندس أيمن حسن والدكتور أحمد فؤاد مساعد رئيس الحزب لشمال الصعيد.

وأضاف أمين التنظيم، أن المؤتمر يهدف إلى حشد أعضاء الحزب والمواطنين للوقوف خلف المرشح عبد الفتاح السيسى، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والنهوض بمصرنا الحبيبة وحثهم على المشاركة في التصويت فى العملية الانتخابية.