برلمانية تدعو المصريين للاحتشاد والمشاركة بالانتخابات الرئاسية

طالبت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جميع المصريين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والاحتشاد أمام صناديق الانتخابات للتصويت؛ من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وإظهار مصر بالشكل اللائق أمام العالم.

وقالت التمامي، في تصريحات صحفية لها اليوم، إنه يجب على كل مواطن أن يكون مؤمنًا بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، ومباشرة حقوقه السياسية، ولا يجب أن نستمع للدعوات الخبيثة، التى يروجها البعض بأن الانتخابات نتائجها محسومة، فالمنظمات الحقوقية الأجنبية وأعداء مصر فى الخارج يتربصون بمصر، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، بإثارة الفتن والشائعات.

وشددت "التمامي" على ضرورة عدم منح الفرصة لهذه المنظمات وأعداء الوطن، وأن تكون لدينا عزيمة وإصرار على المشاركة الايجابية والأدلاء بأصواتهم والاحتشاد أمام لجان الانتخابات على مستوى الجمهورية ولجان المصريين بالخارج بالدول العربية والأجنبية.

المصريون سيكونون على قدر المسئولية خلال أيام الانتخابات الرئاسية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المصريين سيكونون على قدر المسئولية خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وسيسطر المصريون ملحمة ديمقراطية جديدة واختيار مرشحيها بكل حيادية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأة فى مقدمة الصفوف، وسيكون لهم دور قيادى ومشاركة واسعة فى الانتخابات الرئاسية والخروج بالمشهد الانتخابي إلى بر الأمان.

وتنتهي اليوم الأربعاء، المدة القانونية المحددة لتنازل المرشحين للانتخابات الرئاسية عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابى، ونشر التنازلات في الجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل، وفقًا للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية، والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم، وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين تمهيدًا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر.



وتسلم وكلاء المرشحين خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي: الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.