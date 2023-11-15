الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تنتهي اليوم الأربعاء، المدة القانونية المحددة لتنازل المرشحين للانتخابات الرئاسية عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابى، ونشر التنازلات في الجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل، وفقًا للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم، وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وتسلم وكلاء المرشحين خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي: الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.

المدة القانونية السباق الانتخابي الجريدة الرسمية جدول الزمنى اجراءات الانتخابية

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