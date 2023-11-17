الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجالية المصرية بلبنان تدعو للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

دعت رابطة الجالية المصرية في لبنان إلى المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل يعبر عن عظمة مصر والظهور بمظهر إيجابي مشرف يبرز صورة مصر الحضارة أمام العالم، وذلك مع فتح باب التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت رابطة الجالية المصرية- في بيان، اليوم الجمعة- أن المشاركة في التصويت بالانتخابات يعد استكمالا لمسيرة الإنجازات والتنمية، التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، معتبرة أن المشاركة تعد تأكيدًا للدور الهام الذي تقوم به مصر وقيادتها السياسية في التصدي لكل المؤامرات التي تدبر للوطن.

 المشاركة بفاعلية في هذا الحدث الوطني الكبير

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وشددت رابطة الجالية المصرية على ضرورة المشاركة بفاعلية في هذا الحدث الوطني الكبير؛ لما فيه رفعة الوطن وعزته، معبرة عن فخرها الدائم بالحس الوطني لأبناء مصر الأبرار.

الجدير بالذكر، أن سباق الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 بدأ  يوم الخميس الماضي، بعد صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم.

كما يحاول المواطنون- ممن لم حق التصويت في الاستحقاق الرئاسي السابق- معرفة لجانهم الانتخابية، ويقدر من لهم حق التصويت في مصر بأكثر من 65 مليون مواطن، وفق الهيئة العليا للانتخابات.

كما حددت الهيئة أيضًا 3 أيام للتصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الداخل، وهي في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر. وفي يوم 13 ديسمبر، ستنتهي عملية فرز الأصوات وسيتم إرسال النتائج إلى اللجان العامة المختصة في جميع المسائل المتعلقة بعملية التصويت.

كذلك، تهدف الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تسهيل عملية الاقتراع وتوفير الراحة للمواطنين، ولذلك فقد تم تفعيل خدمة الاستعلام عن لجنة الانتخابات في الانتخابات الرئاسية 2024 المصرية، والاستفادة من هذه الخدمة والاستعلام عن مكان الاقتراع الخاصة بالمواطنين.

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