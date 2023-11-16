الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف لجنتك الانتخابية.. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل والخارج 2024

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأ سباق الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 يوم الخميس الماضي، بعد صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم.

وفي سياق متصل يحاول المواطنون ممن لم حق التصويت في الاستحقاق الرئاسي السابق معرفة لجنتهم الانتخابية، ويقدر من لهم حق التصويت في مصر بأكثر من 65 مليون مواطن، وفق الهيئة العليا للانتخابات.

اعرف لجنتك الانتخابية.. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل والخارج 2024 

وتستعرض “الدستور” موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل والخارج.

موعد الانتخابات  الرئاسية 2024 

أشارت الهيئة العليا للانتخابات إلى أن انتخابات الرئاسة المصرية سوف تعقد في شهر ديسمبر 2023، وحددت الهيئة 3 أيام للتصويت للمصريين المقيمين في الخارج، حيث سيتم فتح مراكز الاقتراع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً بحسب توقيت كل دولة في الأول والثاني والثالث من ديسمبر.

عن طريق الموبايل.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي| اعرف لجنتك

استعلام اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الانتخابات الرئاسية 2024.. طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيًا

وحددت الهيئة أيضًا 3 أيام للتصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الداخل، وهي في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر. وفي يوم 13 ديسمبر، ستنتهي عملية فرز الأصوات وسيتم إرسال النتائج إلى اللجان العامة المختصة في جميع المسائل المتعلقة بعملية التصويت.

 خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2023 

تهدف الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تسهيل عملية الاقتراع وتوفير الراحة للمواطنين، ولذلك فقد تم تفعيل خدمة الاستعلام عن لجنة الانتخابات في الانتخابات الرئاسية 2024 المصرية، يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة  والاستعلام عن مكان الاقتراع الخاص به باتباع الخطوات التالية: 

  1. الدخول موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــــــــــــــــــــــا.
  2. الضغط على أيقونة استعلام عن موقفك الانتخابي.
  3. ادخال الرقم القومي في المكان المحدد.
  4. الضغط  على زر استعلام. سيظهر للمستعلم الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية بكل سهولة.

وهناك فئة من المواطنين لم يعد موقع اللجنة الانتخابية مناسب لهم، وذلك لتغيير محل إقامتهم دون تغييره في بطاقة الرقم القومي، وفي إطار خدمة المواطنين تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة تغيير اللجنة الانتخابية للمواطنين، شريطة أن يتم ذلك داخل نفس المنطقة الانتخابية. وفيما يلي خطوات التغيير:

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الانتخابات الرئاسية 2023.. موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين والرموز الانتخابية

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات عبر هذا الرابط 

2. انقر على أيقونة الطلبات.

3. اضغط على زر طلب تغيير المركز الانتخابي.

4. أدخل رقمك القومي.

5. اضغط على زر "ابدأ الطلب".

6. أدخل المعلومات المطلوبة في الحقول المحددة بدقة.

7. اختر ثلاثة لجان انتخابية تكون الأقرب إلى العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.

8. اضغط على زر "إرسال الطلب".

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