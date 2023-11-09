ننشر للمواطنين موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023، حيث يفصلنا أيام معدودة لإجراء انتخابات الرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها خلال الشهر القادم وهو شهر "ديسمبر".

لذا نستعرض لكم خلال السطور التالية موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وفي هذا الإطار، نوفر لكم موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، للتعرف علي مقر لجنة التصويت في انتخابات الرئاسة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي: https://www.elections.eg/.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي الخاص بك.

الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة "الاستعلام".

ويمكنكم تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة بك من خلال الضغط على طلبات وإدخال الرقم القومي لتعديل لجنتك بسهولة.

طرق أخرى للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية 2023

الطريقة الأولى: الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي:

https://www.elections.eg/.

الطريقة الثانية: الصفحة الرسمية لـ"الهيئة الوطنية للانتخابات".

الطريقة الثالثة: البريد الإلكتروني “[email protected]”.

الطريقة الرابعة: خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم (141).

الخطوة الخامسة: خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة (5151).

كيفية الاستعلام عن موقفك الانتخابي 2023

وفي هذا الصدد، نعرض لكم خطوات الاستعلام عن موقفك الانتخابي 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

خطوة أولى: الدخول على الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي: https://www.elections.eg/.

خطوة ثانية: الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

خطوة ثالثة: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

خطوة رابعة: الضغط على كلمة «استعلم».

خطوة خامسة: يظهر موقفك الانتخابي من الانتخابات الرئاسية 2024.

الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الرموز الانتخابية، التي يختار المرشحين من بينهم، لتكون شعار له في حملته الانتخابية، جاءت كالآتي:

• النجمة.

• الشمس.

• النخلة.

المركب.

• المظلة.

• التليفون.

• النظارة.

• السلم.

• الأسد.

• الحصان.

• النسر.

• الديك.

• الميزان.

• الطائرة.

• ساعة اليد.

الجدول الزمني لانتخابات الرئاسية 2024

وفي سياق متصل، تبدأ الانتخابات الرئاسية في مصر داخل الجمهورية اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر 2023 المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، وتنتهي يوم 12 ديسمبر 2023، وتكون إعادة الانتخابات الرئاسية في أيام 8 و9 و10 يناير 2024.