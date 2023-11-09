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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، لبدء فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر.

تضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى حصل على ٤٢٤ تزكية من مجلس النواب، ومليون و١٣٠ ألفًا و١٠٥ نماذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقارى، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، الذى حصل على ٣٠ تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، الذى حصل على ٢٧ تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، الذى حصل على ٤٦ تزكية من أعضاء مجلس النواب و٦٨ ألفًا و٧١ تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقارى.

وحددت أمس الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء ما أبداه المرشحون ووفقًا لأولوية تقديمهم أوراق الترشح.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات- فى بيان لها- أنه قد تم تخصيص رمز «النجمة» للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، ورمز «الشمس» للمرشح فريد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبدالسند يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم عمر. 

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقد أمس اجتماعًا استعرض خلاله طلبات اختيارات الرموز الانتخابية من جانب المرشحين، حيث تمت الاستجابة إلى طلباتهم جميعًا.

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