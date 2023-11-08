الطريق إلى الاتحادية.. بدء فترة الدعاية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية: 20 مليون جنيه حدًا أقصى للإنفاق

- الأربعاء المقبل آخر موعد للتنازل عن الترشح.. ووقف الحملات بعد 30 يومًا لبدء التصويت

- 28 لجنة برئاسة قضائية لرصد المخالفات فى المحافظات اعتبارًا من الخميس

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، الرموز الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فى ضوء ما أبداه المرشحون ووفقًا لأولوية تقديمهم أوراق الترشح.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات- فى بيان لها- أنه قد تم تخصيص رمز «النجمة» للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، ورمز «الشمس» للمرشح فريد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبدالسند يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم عمر. وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقد أمس اجتماعًا استعرض خلاله طلبات اختيارات الرموز الانتخابية من جانب المرشحين، حيث تمت الاستجابة إلى طلباتهم جميعًا.

فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، لبدء فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر.

تضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى حصل على ٤٢٤ تزكية من مجلس النواب، ومليون و١٣٠ ألفًا و١٠٥ نماذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقارى، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، الذى حصل على ٣٠ تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، الذى حصل على ٢٧ تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، الذى حصل على ٤٦ تزكية من أعضاء مجلس النواب و٦٨ ألفًا و٧١ تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقارى.

الصمت الانتخابى يبدأ 29 نوفمبر للناخبين بالخارج و8 ديسمبر فى الداخل

طبقًا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ اليوم ٩ نوفمبر، وتستمر لمدة ٣٠ يومًا، وتنتهى مع بدء فترة الصمت الانتخابى.

وأوضحت «الوطنية للانتخابات» أن آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه هو يوم الأربعاء الموافق الـ١٥ من نوفمبر الجارى، وتُنشر التنازلات بالجريدة الرسمية أو صحيفتى الأخبار والجمهورية خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل.

ومن المقرر أن يتم وقف الحملات وبدء فترة الصمت الدعائى للانتخابات فى الخارج اعتبارًا من الساعة ١٢:٠٠ صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر، قبل يومين من تاريخ الاقتراع لكل دولة طبقًا للتوقيت المحلى، على أن يتم وقف الحملة وبدء الصمت الدعائى لانتخابات الداخل اعتبارًا من الساعة ١٢:٠٠ صباح يوم الجمعة الموافق الـ٨ من ديسمبر المقبل، قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وفى حالة الإعادة، تستأنف الدعاية يوم الثلاثاء الموافق الـ١٩ من ديسمبر، وتتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت فى الخارج يوم الخميس الموافق الـ٤ من يناير ٢٠٢٤، فى الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا، على أن تبدأ فترة الصمت فى الداخل يوم الأحد الموافق الـ٧ من يناير المقبل، فى الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا.

الضوابط: تلقى تبرعات بنسبة 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط الانتخابية، وأقرت الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية بعشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه، ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى ٢٪ من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو أى شخص طبيعى أو اعتبارى أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأسمالها شخص أجنبى.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر، ويودع فيه كل الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب، وعلى كل من: البنك المودع به والمرشح إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولًا بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.

وتتولى «الوطنية للانتخابات» توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهماتهم، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

وعلى المرشح أن يقدم للهيئة، خلال ١٥ يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال ١٥ يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

وفى إطار الحد من المخالفات، أصدرت الهيئة قرارًا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الهيئة، فى قرارها رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بالدعاية الانتخابية، أن الدعاية الانتخابية تكون عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أصدرت قرارًا بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتى بلغ عددها ٢٨ لجنة، يترأسها قاضٍ وعدد كافٍ من الأعضاء.

وتتضمن مهام تلك اللجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم.

وتضمن القرار أن تعد تلك اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى للهيئة، مثبتًا بها حصر للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ثم يقوم الجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شئونه.

المحظورات: استخدام المنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة

وضعت الوطنية للانتخابات عددًا من المحظورات على مرشحى الرئاسة فى الدعاية، وأوجبت الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة، ويحظر بوجه خاص القيام بأى من الأعمال الآتية: التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأى شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

«الوطنية للانتخابات» تتيح للمواطنين خدمة الاستعلام عن لجان الاقتراع

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التى سيُدلى فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. تتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التى تشمل مراكز الاقتراع فى عموم الجمهورية، مع توضيح البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذى سيدلى فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات استعلام المواطن عن مقره الانتخابى وأحقيته فى الإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية، بموجب الرقم القومى.

وفى إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضًا للمواطن تغيير مركز الاقتراع الذى سيدلى فيه بصوته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابى عبر الموقع الإلكترونى، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن فى موعد غايته ١٥ نوفمبر الجارى.