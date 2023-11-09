الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية 2024.. طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيًا

جريدة الدستور

بدأ العد التنازلي لاجراء الانتخابات الرئاسية  2024 ويترقب المصريون  بانتظار شديد اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي القادم كونه يأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد وعلى أساسه يتحدد الرئيس لعدد من السنوات.

الانتخابات الرئاسية 2024.. طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيًا

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الاخبارية للقراء نقدم في السطور الاتية كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادم،من كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية أو المحظور لهم التصويت ولا يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل وخارج مصر 

 من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر 2023، في حين ستجرى العملية الانتخابية خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر، وسيكون التصويت مفتوحًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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استعلم عن لجنتك.. خطوات معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2024 

يمكن للمواطنين  الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتيح معرفة مقر لجنة التصويت في انتخابات الرئاسة، سواء كنت ستقوم بالاقتراع في داخل الجمهورية أو خارجها، باتباع الخطوات التالية:

1) قم بالدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــا.

2) قم بالضغط على أيقونة « استعلم عن موقفك الانتخابي».

3) ادخل الرقم القومي الخاص بك.

4) قم بالنقر على أيقونة « الاستعلام».

5) يمكنك تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة بك من خلال الضغط على « طلبات»، ثم إدخال الرقم القومي لتعديل لجنتك بسهولة.
 إقرأ أيضًا: الانتخابات الرئاسية 2023.. موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين والرموز الانتخابية

 فئات محظورة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 

هناك شريحة من المواطنين  محظورين من التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2023 وقد أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات وتأتي كالتالي:

  1. الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم نهائي بارتكاب جريمة التهرب من دفع الضرائب أو جريمة محددة في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل.
  2. الأشخاص المحجور عليهم، والذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية أثناء فترة احتجازهم في مؤسسات الصحة النفسية.
  3. الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم نهائي بارتكاب جريمة منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لعام 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، أو اختلاس المال العام والعدوان عليه وإفساد الأخلاق.
  4. الأشخاص المحكوم عليهم بجناية، والذين صدر ضدهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو بالأمان.
  5. الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم نهائي بعقوبة الحبس.
  6. الذين تم فصلهم أو تأييد قرار فصلهم من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابهم جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
  7. الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو جرائم سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أوراق أو شهادات زور، أو إغراء شهود، أو جرائم للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
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استعلم عن لجنتك.. خطوات معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي

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