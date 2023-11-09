بدأ العد التنازلي لاجراء الانتخابات الرئاسية 2024 ويترقب المصريون بانتظار شديد اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي القادم كونه يأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد وعلى أساسه يتحدد الرئيس لعدد من السنوات.

الانتخابات الرئاسية 2024.. طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيًا

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الاخبارية للقراء نقدم في السطور الاتية كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادم،من كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية أو المحظور لهم التصويت ولا يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل وخارج مصر

من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر 2023، في حين ستجرى العملية الانتخابية خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر، وسيكون التصويت مفتوحًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2024

يمكن للمواطنين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتيح معرفة مقر لجنة التصويت في انتخابات الرئاسة، سواء كنت ستقوم بالاقتراع في داخل الجمهورية أو خارجها، باتباع الخطوات التالية:

1) قم بالدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــا.

2) قم بالضغط على أيقونة « استعلم عن موقفك الانتخابي».

3) ادخل الرقم القومي الخاص بك.

4) قم بالنقر على أيقونة « الاستعلام».

5) يمكنك تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة بك من خلال الضغط على « طلبات»، ثم إدخال الرقم القومي لتعديل لجنتك بسهولة.

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فئات محظورة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

هناك شريحة من المواطنين محظورين من التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2023 وقد أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات وتأتي كالتالي: