"الوطنية للانتخابات" تحدد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القرار رقم 30 لسنة 2023، بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وعقب إعلان القائمة النهائية انطلقت الدعاية الانتخابية تمهيدًا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى فى الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.