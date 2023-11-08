الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلم عن لجنتك.. خطوات معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

يستطيع الناخبون معرفة مكان الانتخابات مع اقتراب مارثون انتخابات الرئاسة المصرية  2024 من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يضم كافة المعلومات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات وأسماء المرشحين ورموزهم والتي سيتم تحديدها غدًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي.

 

خطوات معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي

يمكن للناخبين معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/

  • اختيار أيقونة "استعلام عن موقفك الانتخابي".
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على زر "بحث".
  • سيظهر لك الموقع الإلكتروني نتيجة الاستعلام بـ مكان لجنتك الانتخابية مع اسمك ورقمك القومي وعنوان مركز الاقتراع الذي ستتوجه إليه للإدلاء بصوتك في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2023.. موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين والرموز الانتخابية

بالرقم القومي.. رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة مقر لجنتك الانتخابية

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل 

يستطيع الناخبون معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل من خلال  الاتصال على رقم 141، أو يمكنك معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل بإرسال رسالة نصية على 5151 مكتوب فيها الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، وسيأتيك الرد برقم اللجنة اللجنة الانتخابية. 

إقرأ أيضًا: 

الانتخابات الرئاسية.. طريقة الاستعلام عن لجان الناخبين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

 

من المرشحين للرئاسة المصرية 2023؟

قبل معرفة مكان الانتخابات عليك معرفة أسماء المرشحين للرئاسة المصرية، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، قبول أوراق ترشيح 4 مرشحين للرئاسة المصرية 2023، وهم:

 

  • عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي لمصر، والمرشح عن حزب مستقبل وطن.
  • فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح المستقل.
  • عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح عن حزب الوفد.
  • حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح عن حزب الشعب الجمهوري.
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الانتخابات الرئاسية 2023.. موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين والرموز الانتخابية

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