استعلم عن لجنتك.. خطوات معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي

يستطيع الناخبون معرفة مكان الانتخابات مع اقتراب مارثون انتخابات الرئاسة المصرية 2024 من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يضم كافة المعلومات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات وأسماء المرشحين ورموزهم والتي سيتم تحديدها غدًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي.

خطوات معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي

يمكن للناخبين معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/

اختيار أيقونة "استعلام عن موقفك الانتخابي".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر "بحث".

سيظهر لك الموقع الإلكتروني نتيجة الاستعلام بـ مكان لجنتك الانتخابية مع اسمك ورقمك القومي وعنوان مركز الاقتراع الذي ستتوجه إليه للإدلاء بصوتك في الانتخابات.

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

يستطيع الناخبون معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل من خلال الاتصال على رقم 141، أو يمكنك معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل بإرسال رسالة نصية على 5151 مكتوب فيها الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، وسيأتيك الرد برقم اللجنة اللجنة الانتخابية.

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من المرشحين للرئاسة المصرية 2023؟

قبل معرفة مكان الانتخابات عليك معرفة أسماء المرشحين للرئاسة المصرية، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، قبول أوراق ترشيح 4 مرشحين للرئاسة المصرية 2023، وهم: