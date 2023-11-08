الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية.. طريقة الاستعلام عن لجان الناخبين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أيامٌ قليلة تفصلنا على بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، يكثر التساؤل عن طريقة الاستعلام عن لجان الناخبين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال بطاقة الرقم القومي، وذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.

الاستعلام عن لجان الناخبين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وتستعرض «الدستور» ‏في هذا التقرير كافة المعلومات الكاملة عن الانتخابات الرئاسية 2024.

 الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر، رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعام 2024، وذلك فور الانتهاء من إعداد الكشوف للناخبين وتوزيع اللجان داخل في جميع المحافظات، ويكون بناء على قاعدة بيانات الناخبين.

ويبلغ عدد جميع الناخبين المقيدين إلى الآن فى قاعدة البيانات ما سيقرب من نحو 65 مليون مواطن سيحق لهم التصويت، بينما ستعكف حاليا الهيئة على التحديث والتنقية القاعدة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريق معرفة اللجنة الانتخابية، ويتاح للناخبين من خلال رقمه القومي التعرف على اللجنة الانتخابية الخاصة به وذلك من خلال: الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

من هنا.. أدخل رقمك القومى لمعرفة لجنتك فى الانتخابات الرئاسية

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خطوات معرفة لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 

1- قم بالدخول على الموقع الرسمي في الهيئة الوطنية للانتخابات.
https://www.elections.eg/

2- ثم قم بالضغط على قائمة «موقفك الانتخابي».

3- ثم قم بكتابة الرقم القومي والمكون من  حوالي 14 رقمًا.

4- الضغط على أيقونة «استعلم».

بعد اتباع الخطوات السابقة، سيظهر أمامك على الفور كافة المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.

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موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر

ومن المقرر أن ستُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، وذلك في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وتكون من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً.

وأعلن عدد من المحافظين، تجهيز جميع مراكز انتخابية على مستوى المراكز المختلفة في جميع المحافظات، رفع درجة الاستعداد القصوى ما بين الأجهزة التنفيذية وإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

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