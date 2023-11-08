الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية 2023.. موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين والرموز الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2023

يهتم المصريون بمعرفة موعد الانتخابات الرئاسية 2023 وكل التفاصيل الخاصة به من أسماء المرشحين وجدول العمل على الاستحقاق الرئاسي القادم ومعرفة برنامج كل مرشح ورمزه الانتخابي وغيرها من التفاصيل الهامة لكل مواطن مصري، كون على أساسها يتحدد اختياره للرئيس المقبل. 

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 

من المفترض أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية غدًا الخميس، وذلك لبدء الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من غد وحتى موعد الصمت الدعائي وفق بيان صدر بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي - نائب رئيس محكمة النقض.

الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2023

قرر خلال الاجتماع اختيار رموز المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2023 بناءً على أولوياتهم في تقديم أوراق الترشح. ووافق المجلس على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

 

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية غدًا الخميس، وذلك لبدء الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من غد وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر لانتخابات المصريين في الخارج والتي ستُجرى في أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل. أما في مصر، فسيبدأ الصمت الدعائي في 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات في أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

كيفية التبرع لتمويل الحملات الدعائية في الانتخابات 

تسلم وكلاء المرشحين خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات باسم كل مرشح، تسمح لهم بفتح حساب مصرفي يخصص لنفقات دعايتهم الانتخابية في أحد البنوك، إما الأهلي المصري أو بنك مصر. 

اقرأ أيضًا:

 الانتخابات الرئاسية.. طريقة الاستعلام عن لجان الناخبين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وتتم متابعة المبالغ المالية التي يودعونها باسمهم في ذلك الحساب، وكذلك المبالغ التي يتلقونها من المتبرعين لحملاتهم وأوجه إنفاقها، وفقًا للقانون في هذا الشأن.

 وتكون المبالغ المودعة أو المتلقاة محدودة بمجموع 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه في حالة الانتخابات الإعادة، وينص القانون على أن كل مرشح يجوز له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا تتجاوز قيمة التبرع 2% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الحملة الانتخابية.

txt

الانتخابات الرئاسية.. طريقة الاستعلام عن لجان الناخبين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

 

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2023 موعد الانتخابات الرئاسية 2023 الرموز الانتخابية الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية 2023 أسماء المرشحين

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية.. طريقة الاستعلام عن لجان الناخبين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

"التنشئة السياسية السليمة ودورها في تفعيل المشاركة في الانتخابات".. ندوة بإعلام الداخلة

من هنا.. أدخل رقمك القومى لمعرفة لجنتك فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

قناة عبرية: مصر تقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار إنسانى فى قطاع غزة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"التموين": مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار

جيش الاحتلال يعترف ويعلن عدد قتلاه منذ "طوفان الأقصى"

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين