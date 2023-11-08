الانتخابات الرئاسية 2023.. موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين والرموز الانتخابية

يهتم المصريون بمعرفة موعد الانتخابات الرئاسية 2023 وكل التفاصيل الخاصة به من أسماء المرشحين وجدول العمل على الاستحقاق الرئاسي القادم ومعرفة برنامج كل مرشح ورمزه الانتخابي وغيرها من التفاصيل الهامة لكل مواطن مصري، كون على أساسها يتحدد اختياره للرئيس المقبل.

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

من المفترض أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية غدًا الخميس، وذلك لبدء الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من غد وحتى موعد الصمت الدعائي وفق بيان صدر بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي - نائب رئيس محكمة النقض.

الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2023

قرر خلال الاجتماع اختيار رموز المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2023 بناءً على أولوياتهم في تقديم أوراق الترشح. ووافق المجلس على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية غدًا الخميس، وذلك لبدء الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من غد وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر لانتخابات المصريين في الخارج والتي ستُجرى في أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل. أما في مصر، فسيبدأ الصمت الدعائي في 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات في أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

كيفية التبرع لتمويل الحملات الدعائية في الانتخابات

تسلم وكلاء المرشحين خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات باسم كل مرشح، تسمح لهم بفتح حساب مصرفي يخصص لنفقات دعايتهم الانتخابية في أحد البنوك، إما الأهلي المصري أو بنك مصر.

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وتتم متابعة المبالغ المالية التي يودعونها باسمهم في ذلك الحساب، وكذلك المبالغ التي يتلقونها من المتبرعين لحملاتهم وأوجه إنفاقها، وفقًا للقانون في هذا الشأن.

وتكون المبالغ المودعة أو المتلقاة محدودة بمجموع 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه في حالة الانتخابات الإعادة، وينص القانون على أن كل مرشح يجوز له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا تتجاوز قيمة التبرع 2% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الحملة الانتخابية.