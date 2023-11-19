الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما مدى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024؟.. برلماني يجيب (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنها تعبر عن إرادة الشعب المصري وترسل رسالة للعالم بقوة الدولة المصرية.

وقال شكري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إن الانتخابات الرئاسية تمثل عرسا ديمقراطيا حقيقيا يشهده الوطن، ويجب على كل مواطن أن يمارس حقه الدستوري في التصويت دون تدخل أو تأثير من أي جهة.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات ومخاطر كبيرة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة، وأن المواطن المصري يدرك مدى الدعم الذي يقدمه للقيادة السياسية والدولة بمشاركته في الانتخابات، مستشهدا بموقف الشعب المصري من الحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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