السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي .. وكيفية تغييرها

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي مع بدأ ماراثون الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين المحتملين للرئاسة لذلك وذلك حتى يتمكن أكثر من 65 مليون شخص لهم الحق في المشاركة، بالبحث عن اللجنة الانتخابية المقرر التوجه إليها للإدلاء بالصوت في الاستحقاق الرئاسي الذي يأتي في وقت هام ومرحلة تاريخية في الشأن الداخلي والخارجي.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية نرصد في السطور التالية، رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي لعام 2024، وكيفية الاستعلام عنها وذلك عن طريق زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة استعلام عن لجنة الانتخابات في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 وذلك لحرصها على تسهيل عملية الاقتراع وتيسيرها للمواطنين، يمكنك الوصول إلى هذه الخدمة عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل والرابط

استعلام اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

عن طريق الموبايل.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي| اعرف لجنتك

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

1. قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي:

2. اضغط على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

3. قم بإدخال رقمك القومي في الخانة المحددة.

4. اضغط على زر "استعلم".

سيظهر لك بعدها الموقف الانتخابي الخاص بك ومكان لجنتك الانتخابية.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين يمكن تغيير لجنتهم الانتخابية إذا كان التغيير داخل نطاق منطقتهم الانتخابية وهو ما سهلته الهيئة العليا للانتخابات عبر موقعها ولذلك اتباع الخطوات التالية: 

  1. الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات
  2. اختيار أيقونة الطلبات
  3. الضغط على طلب تغيير المركز الانتخابي.
  4. إدخال الرقم القومي
  5. ملء البيانات المطلوبة بدقة واختيار ثلاثة لجان انتخابية قريبة من العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.
  6. إرسال الطلب.

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موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 

تقرر إجراء انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر 2023،  وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة أيام للتصويت للمصريين المقيمين في الخارج، حيث سيتم فتح مراكز الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت كل دولة في الأول والثاني والثالث من ديسمبر.

وبالنسبة للمصريين المقيمين في الداخل، فقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة أيام للتصويت وهي 10،11، 12 من ديسمبر. 

ومن المقرر أن ينتهي عملية فرز الأصوات وإرسال النتائج إلى اللجان العامة المختصة في جميع المسائل المتعلقة بعملية التصويت في الثالث عشر من ديسمبر.

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خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل والرابط

استعلام اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

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