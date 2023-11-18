أحمد زايد: مسيرة الرئيس بها قيم عظيمة وعلينا إظهار إرادتنا للعالم فى الانتخابات

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن التحالف الوطني يقدم مفهوم هام جدًا وهو التطوع وتشجيع الشباب على الاستثمار وريادة الأعمال، والاصطفاف خلف هذا التحالف الذي لديه رسالة مهمة جدا أن التنمية هي التي تحقق نجاح المجتمع.

واضاف زايد، خلال المؤتمر الذي نظمه التحالف الوطني لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، أننا نجتمع اليوم لنصطف خلف رئيسنا، بتأييد ومشاركة قوية، مؤكدًا أن هذا التأييد وهذه المشاركة تظهر قوتنا أمام العالم.

وتابع أننا ندعم الرئيس السيسي لنستكمل معه المسيرة في المستقبل، مشيرا إلى أن خلال الإدلاء بصوتي في الانتخابات أعلم جيدا أنني اختار شخصًا يقود البلاد للأمام وحقق فيها الأمن والاستقرار، فضلًا عن أن هذا التأييد هو تأكيد لكم الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وعلينا أن نصطف خلف هذه النجاحات.

وأشار زايد، إلى أن مسيرة الرئيس السيسي فيها قيم عظيمة من وطنية والإخلاص والانجاز والدقة في التنفيذ وأسلوب جديد في العمل العلاقة بين الرئيس والشعب من خلال المصارحة في التعبير، لتكون هذه القيم حاضرة في اذهاننا، ولذلك ادعوا الشعب المصري والشباب بالمشاركة بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، لنعبر في رسالة للعالم كله أن مصر قادرة ولها إرادة قوية.

الرئيس خاض الكثير من المعارك القوية لأجل مصر



وأوضح زايد، أنه خلال السنوات الماضية الرئيس خاض الكثير من المعارك القوية والتي كان فيها خطر كبير جدًا على المجتمع المصري أولها معركة 30 يونيو بعد حكم غاشم تخلصنا منه بموقف واضح للشعب المصري وتحالف قوي جدًا مع القوات المسلحة وتأييد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرغم أنه لك يكن في الحكم حينها، ولكن كان لديه رؤية ثاقبة بالتدخل لحماية الوطن، ثم خاض الرئيس معارك الإرهاب، وضحى الكثير من الشهداء بأنفسهم فداء الوطن.

وأشار زايد، إلى أن هناك معركة كبرى وهي معركة التنمية والانجازات التي تمت في كثير من القطاعات، والتي حجم هذه الإنجازات تحققت في سنوات قليلة، فضلا عن الوصول إلى المجتمعات البسيطة في الريف من خلال مشروع حياة كريمة ورسالة بإن أهالينا في القرى يستحقون حياة كريمة.