السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة اتحاد الآثاريين العرب عن خريطة مصر الآثرية

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة المجلس عن خريطة مصر الآثري

شهد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2023، وذلك بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة؛ الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد محمد الكحلاوي؛ رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، وعدد من خبراء الآثار والتراث في الوطن العربي.

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من علماء الوطن العربي واللذين يحملون مشاعل تاريخ وتراث أمة عربية تمتلك ثروة ثقافية ضخمة تمتد لآلاف السنين تحمل بين طياتها تفاعلات ثقافية وامتزاج حي بين ثقافات شعوبها، لتشكل بذلك هوية وقومية عربية تزداد تماسكا مع تطور فكر ومعرفة الأجيال الحالية.

كما أشار زايد إلى أن مكتبة الإسكندرية تسعى من خلال مراكزها المختلفة إلى دعم وتطوير عمليات إدارة وتوثيق التراث، وتقديم وإتاحة المعرفة لكافة المجتمعات، مؤكدًا على أن مكتبة الإسكندرية أخذت على عاتقها حفظ وصون هذا التراث الغني واستحداث أدوات تتواكب مع التطور المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في إثراء ونشر المحتوى الثقافي العربي ليزيد اتساع وعاء المعرفة لأجيال الأمة العربية.

وشهدت فعاليات المؤتمر تسلم الدكتور أحمد زايد جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2023 عن القسم الخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق التراث والآثار في الوطن العربي والمقدمة من الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك عن مشروع " خريطة مصر الآثرية تجربة توثيق المواقع الأثرية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية" والذي قام بتطويره مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي أحد المراكز التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

ويهدف المشروع إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للمواقع الأثرية في مصر باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن للباحثين زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:‏ https://archmap.cultnat.org 

مكتبة الاسكندرية للاتحاد العام للآثاريين العرب خبراء الآثار والتراث جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب خريطة مصر الآثرية توثيق المواقع الأثرية

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