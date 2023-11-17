الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران: الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الطريق الآمن للتغيير

فريد زهران
فريد زهران

عبر المرشح الرئاسي فريد زهران عن سعادته بوجوده في مدينة البدرشين، بلد عبد الرشيد هلال الذي جمعته به علاقة صداقة ونضال، وفى وجود أهالى البدرشين الذين أتوا للمشاركة فى صياغة مستقبل مصر.

وأضاف زهران فى كلمته فى المؤتمر الانتخابي بقرية ابو رجوان القبلى بمركز البدرشين،  أن أول انتخابات رئاسية تعددية كانت فى عام ٢٠٠٥، مشيرًا إلى أن اليوم هناك انتخابات تعدديه تتم وهي السبيل الأمن للتغيير السلمي الديمقراطي.

وأوضح المرشح الرئاسي، أن اختيار فريد زهران هو الاختيار الأمثل وهو البديل المدني والديمقراطي، مشيرا إلى أن مصر فى أمس الاحتياج إلى التغيير.

ووجه الشكر والتقدير والاعتزاز والتحية للشعب الفلسطيني الصامد فى غزة.

txt

فريد زهران يقدم برنامجًا اقتصاديًا من 6 محاور: قصر ملكية الدولة.. ودعم القطاع الخاص

txt

فريد زهران يعقد مؤتمرًا جماهيريًا اليوم بالبدرشين

ووجه فريد زهران الشكر إلى مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية لدورها تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها للتهجير، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية انحازت على الدوام لارادة الشعب المصري.

وأشار زهران الى ان الاصلاح الاقتصادي يأتي من خلال تغيير السياسات الاقتصادية، واذا تم ذلك سيتحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن إعادة روح التنافسية للاقتصاد المصري، يعيد الثقة فى الاقتصاد، ويعيد الاستثمار الأجنبي والعربي، وكذلك إعادة جدولة الديون،  وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية.

وطالب زهران المواطنين خلال المؤتمر الجماهيرى بالبدرشين، أن يدلوا بأصواتهم ويشاركوا  في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المرشح الرئاسي فريد زهران البدرشين مستقبل مصر المواطنين

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر خلال 3 أيام وارتفاع الأسعار عالميًا

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية