فريد زهران: الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الطريق الآمن للتغيير

عبر المرشح الرئاسي فريد زهران عن سعادته بوجوده في مدينة البدرشين، بلد عبد الرشيد هلال الذي جمعته به علاقة صداقة ونضال، وفى وجود أهالى البدرشين الذين أتوا للمشاركة فى صياغة مستقبل مصر.

وأضاف زهران فى كلمته فى المؤتمر الانتخابي بقرية ابو رجوان القبلى بمركز البدرشين، أن أول انتخابات رئاسية تعددية كانت فى عام ٢٠٠٥، مشيرًا إلى أن اليوم هناك انتخابات تعدديه تتم وهي السبيل الأمن للتغيير السلمي الديمقراطي.

وأوضح المرشح الرئاسي، أن اختيار فريد زهران هو الاختيار الأمثل وهو البديل المدني والديمقراطي، مشيرا إلى أن مصر فى أمس الاحتياج إلى التغيير.

ووجه الشكر والتقدير والاعتزاز والتحية للشعب الفلسطيني الصامد فى غزة.

ووجه فريد زهران الشكر إلى مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية لدورها تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها للتهجير، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية انحازت على الدوام لارادة الشعب المصري.

وأشار زهران الى ان الاصلاح الاقتصادي يأتي من خلال تغيير السياسات الاقتصادية، واذا تم ذلك سيتحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن إعادة روح التنافسية للاقتصاد المصري، يعيد الثقة فى الاقتصاد، ويعيد الاستثمار الأجنبي والعربي، وكذلك إعادة جدولة الديون، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية.

وطالب زهران المواطنين خلال المؤتمر الجماهيرى بالبدرشين، أن يدلوا بأصواتهم ويشاركوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.